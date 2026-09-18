Comença la lliga femenina de hockey: a lluitar contra el domini dels equips madrilenys

Esports

El Club de Campo, campió de les dues darreres lligues, continua sent el principal aspirant al títol, amb permís d’un Atlètic que acumula tres subcampionats consecutius

  • Una jugada del partit entre el Club Egara i l’Atlètic Terrassa de la temporada passada -
  • L’equip femení del CD Terrassa, celebrant un gol en un partit de la temporada passada -

ARA A PORTADA

Publicat el 18 de setembre de 2026 a les 20:35
Actualitzat el 18 de setembre de 2026 a les 20:36

El millor hockey femení espanyol torna dissabte a les 15 hores al camp Josep Marquès. Amb la primera jornada ha arribat el primer derbi de la temporada, que enfrontarà un dels aspirants al títol, l’Atlètic Terrassa, amb un CD Terrassa que s’ha reforçat per intentar oblidar tan aviat com sigui possible la mala temporada que el va obligar a disputar el “play-out” la temporada passada contra el Jolaseta per evitar el descens a la categoria de plata del hockey espanyol. Sílvia Bonastre i Stefi Piris es veuran les cares aquesta tarda en un duel que promet emocions fortes. Per a l’Atlètic, aquesta serà una temporada especial. No només aspira a guanyar la seva primera lliga després de tres subcampionats consecutius, sinó que s’estrenarà a l’Euro Hockey League.

El tercer equip terrassenc, el Club Egara, afronta una temporada que es preveu especialment dura després de la pèrdua de molt del seu talent. Andrew Wilson haurà de treballar de valent per intentar fer evolucionar un conjunt molt jove, però també molt competitiu. Les del Pla del Bonaire s’estrenaran diumenge a les 11 hores a Sant Cugat davant d’un Júnior que les va golejar la temporada passada per un incontestable 0 a 5.

 

  • L’equip femení del CD Terrassa, celebrant un gol en un partit de la temporada passada

Les egarenques estan avisades i confien a oferir una imatge radicalment diferent. De totes maneres, el Club de Campo madrileny continua sent el rival a batre. El campió de les dues darreres edicions de la lliga manté el seu bloc i s’ha reforçat amb criteri per continuar lluitant per totes les competicions. S’estrena diumenge a les 11.30 a Madrid contra un Taburiente que cada temporada suposa una sorpresa pel que fa al seu rendiment.

Complutense i Júnior, aspirants 

El Sanse Complutense madrileny, que s’estrena diumenge a Bidebieta davant de la Real Sociedad, continuarà sent un altre dels aspirants. Fa quatre anys que no guanya la lliga, per bé que les darreres temporades ho ha tingut força a prop. 

Sembla també que el nou Júnior de Jorge Dabanch ha tornat entre els grans i aspira a repetir l’èxit de la seva única lliga, la del 2023.

L’única novetat amb relació a la temporada passada és el Valencia, que ha ocupat la plaça d’un Castelldefels que ha tornat a la Divisió d’Honor “B”.

S’estrena diumenge a casa davant d’un Polo amb el qual convé tornar a comptar. 
 

Escull Diari de Terrassa com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades