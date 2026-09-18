El CD Terrassa masculí vol créixer sense oblidar d’on ve

El CD Terrassa manté el mateix bloc que la temporada passada li va permetre fer tan bona campanya a les ordres de Jordi Fitó, que ha marxat al Júnior.
L’equip ha prescindit dels dos porters, Joaquín Ríos i Biel Soriano i ha incorporat el porter de l’Egara Pere Jufresa i el defensor escocès Iain McFadden. La gran novetat del conjunt de les Pedritxes la trobem a la banqueta, on Ignasi Torras ha assumit el control de l’equip, amb un “staff” format que integra com a gran novetat l’exinternacional Xavi Lleonart.
El conjunt de les Pedritxes té un dels equips més joves de la competició, amb una mitjana d’edat de només 22 anys. El defensor Víctor Guerra, que es va perdre tota la temporada passada per lesió, és el jugador més veterà amb 29 anys, mentre que el més jove és el migcampista Carlos Bultà.
El CD Terrassa s’estrena diumenge a les 11 rebent a les Pedritxes el Taburiente canari. Diumenge vinent, l’equip visitarà el camp del Club Egara, en un duel que enfrontarà a les banquetes els dos germans Torras: l’Ignasi i l’Oriol.
Els terrassencs no es posen límits a la seva progressió i volen aprofitar que mantenen el mateix bloc de la temporada passada per continuar oferint un bon hockey i donant alegries als seus aficionats.
Ignasi Torras, entrenador del CD Terrassa
“Tindrem altres maneres de jugar i intentarem créixer”
Arriben en un bon moment a la lliga? Penso que sí. Hem mantingut el bloc de la temporada passada i busquem una nova identitat com a equip. Tenim objectius més ambiciosos i estem amb moltíssimes ganes.
Veurem molts canvis en la manera de jugar? Cada entrenador té el seu propi llibret. Hi ha coses que aprofitarem i que formen part de la nostra identitat com a equip. Tindrem altres formes de jugar i intentarem créixer en aquest sentit.
Quins equips li semblen més favorits? Penso que Club de Campo i Polo s’han consolidat com a favorits. Per darrere, el Júnior ha fitxat bé i segueix tenint un bloc molt sòlid.
I els tres equips terrassencs? Tots tres hem experimentat cert canvi generacional i hem canviat també el cos tècnic. Això farà que ens hàgim d’adaptar i continuar treballant per aconseguir coses. El rendiment que podrem oferir és imprevisible, però segur que tots estem motivadíssims.
La setmana vinent li tocarà enfrontar-se amb el seu germà Oriol al camp de l’Egara. Com ho porta? Serà un partit especial, encara que ja ens hem enfrontat dues vegades al Campionat de Catalunya. Sempre fa il·lusió. A casa se’n parla.