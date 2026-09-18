El CD Terrassa femení busca créixer amb més solidesa

Aconseguir una major consistència i maduresa competitiva serà el gran objectiu del CD Terrassa aquesta temporada. Sota la direcció de l’argentina Stefi Piris, que enceta el seu tercer any a la banqueta de les Pedritxes, el conjunt vermell pretén fer un pas endavant per viure un curs més tranquil.
La campanya anterior va ser especialment exigent. Després de finalitzar la fase regular de la lliga en la penúltima posició, l’equip es va veure condemnat a disputar el sempre angoixant “play-out” de permanència. Amb caràcter i determinació, l’equip va superar el Jolaseta en dos partits i va segellar la permanència, un aprenentatge que ara serveix com a experiència per afrontar el futur més immediat.
Amb la voluntat d’elevar el nivell del grup, el CD Terrassa s’ha reforçat amb quatre incorporacions: les davanteres Abril Beltramino (Castelldefels HC) i Delfina Portorreal (FC Barcelona), la migcampista neerlandesa Jet Jonkers (HC Bloemendaal) i la defensa Maia Sarrabayrouse (Kent State University). Els fitxatges s’afegeixen a la continuïtat de peces com Ana Paula Riera o la portera Celia Milán, i a la solidesa de referents de la casa com Lena Alonso, Berta Fonollosa i Nonna Vancells.
La pretemporada ha ofert mostres evidents de progessió. Al Campionat de Catalunya, les egarenques van brillar a la fase inicial vencent a Polo i Júnior, abans de cedir a les semifinals davant l’Egara. El debut a la lliga arriba aquest dissabte a les 15 hores amb un derbi al camp de l’Atlètic.
Stefi Piris, entrenadora del CD Terrassa
"El ‘play-out’ ens farà més fortes; sabem on érem i cap a on volem anar”
Quin objectiu es marquen per a aquesta campanya? L’objectiu és ser un equip molt més sòlid, més consistent amb la bola i poder competir sempre. Hem de millorar la mentalitat guanyadora i anar a buscar el partit; no tirar-lo quan ens marquin un gol o quan les coses no surtin bé, sinó seguir el pla, mantenir-nos actives i lluitar per guanyar en tot moment.
L’experiència al “play-out” ha servit com a lliçó? Sens dubte. Jugar aquests moments et dona molta experiència, sentiment i equip. Va ser dur, però va acabar bé. Això ens farà més fortes perquè sabem on érem i cap a on volem anar en aquest projecte.
Què cal per competir de tu a tu contra els grans? Nosaltres no optem a la “final four”, però competir vol dir jugar de tu a tu i no donar res per perdut. Fins i tot el més fort pot caure si segueixes un pla, amb criteri, sentit i anant totes a l’una.
Com valora la plantilla? Tenir vint jugadores augmenta la competitivitat i la predisposició a treballar. Les joves de la casa han de fer un gran salt i les incorporacions sumaran actitud i caràcter.
Com afronta el derbi de la primera jornada? Tenim un rival molt difícil que ja fa anys que està a la part alta. Hem de fer un partit perfecte, concentrat i anar al seu camp a fer que passin coses.