L'Atlètic femení vol consolidar l’elit amb la mirada posada en els títols

L’Atlètic Terrassa engega la temporada amb la consolidació del projecte liderat per Sílvia Bonastre. Després de signar una campanya més que notable, el conjunt de Can Salas afronta nous reptes amb la màxima ambició de mantenir-se a l’elit estatal i continuar lluitant per aixecar algun títol.
El curs passat, les groc-i-negres van ser terceres a la fase regular de la lliga i van tornar a fregar la glòria assolint per tercer any consecutiu la gran final de la “final four”, on van cedir davant del Club de Campo. A la Copa de la Reina, l’equip va quedar eliminat a quarts de final en el derbi contra l’Egara (0-3). Amb tot, la tercera posició de lliga va certificar un bitllet històric per disputar l’Euro Hockey League (EHL), competició que viuran enguany per primer cop.
La plantilla presenta algunes novetats significatives. Bonastre no podrà disposar de Txell Vizcaino, que ha marxat a la lliga belga, ni de les lesionades Elena Martínez i Maria Torrent. Per contra, l’equip recupera Marta Grau per a la creació de joc i suma la joventut de Clàudia Escudero i Nonna Corominas. Cal destacar el retorn de Júlia Calvó, ja recuperada dels lligaments creuats i nova capitana.
A la pretemporada, l’Atlètic va caure a les semifinals del Campionat de Catalunya contra el Júnior (2-3). El conjunt de Can Salas debutarà aquest dissabte a les 15 hores a casa en el derbi contra el CD Terrassa.
Sílvia Bonastre, entrenadora de l'Atlètic
"Volem continuar competint per estar a totes les fases finals"
Quin objectiu es marquen per a aquesta campanya? Volem continuar sent un equip que competeix per estar a totes les fases finals dels campionats. Això passa per seguir millorant com a equip, mantenint la motivació i l’ambició de poder optar a aconseguir un títol.
Què significa disputar per primera vegada l’EHL? És una gesta històrica pel club i un somni per a l’equip. Tenim molt clar el que cost arribar-hi; fa uns anys estàvem lluitant per mantenir-nos i ara recollim el fruit del treball d’aquest temps. És una recompensa a l’esforç i perseverança de les jugadores i de l’staff.
Què cal polir respecte a l’any passat per fer un pas endavant? La clau és millorar sobretot les fases de transició, on hi ha les jugades amb més opció de gol, i el “penal-córner”, tant en atac com en defensa, ja que són accions clau per resoldre els partits.
Quina lectura fa del nivell de la lliga aquesta temporada? Els equips han pujat de nivell, alguns per noves incorporacions i d’altres pel treball continuat que fa evolucionar el seu bloc de joc. Pronostico que serà una lliga molt competida.
Avui debuten a Can Salas contra el CD Terrassa. Començar a casa sempre és positiu per sentir el caliu de la gent. Estem plenament concentrades en anar partit a partit.