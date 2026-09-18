El Club Egara masculí inicia un projecte nou i il·lusionant

Fa dues temporades, l’anglès Andrew Wilson va arribar a la banqueta del primer equip masculí del Club Egara per substituir Ramon Sala, ara al Polo. Aquesta temporada, el club inicia una nova aposta a la banqueta amb l’arribada del terrassenc Oriol Torras, exentrenador del Júnior i brillant subcampió del món sub-21.
Torras s’encarregarà de fer tornar el conjunt del Pla del Bonaire a la lluita pels títols. No ho tindrà senzill. S’ha trobat amb un equip jove, amb fins a 11 incorporacions amb relació a la temporada passada. De fora han arribat el defensor xilè Juan Amoroso i el davanter argentí del Jolaseta Marco Aguirregomezcorta, mentre que el defensa Jan Clapés ha tornat després de la seva aventura a la segona divisió belga.
Torras ha apostat pel talent de la casa, pujant al primer equip fins a cinc jugadors d’un Egara 1935 que es va proclamar la temporada passada campió de lliga i tres promeses del conjunt juvenil.
La mitjana d’edat de la plantilla és de només 23 anys. Pol Gispert i Juan Amoroso són els més veterans amb 29 anys, mentre que els més joves són Àlex Carrera i Hugo Palma.
Dos anys sense “final-four”
Després d’haver-se quedat fora de la “final-four” pel títol de lliga en les dues darreres temporades, el nou projecte del club del Pla del Bonaire passa per recuperar les primeres posicions, apel·lant a l’indiscutible gen competitiu de l’equip.
Diumenge a les 11 hores, el Sardinero serà el primer rival per als d’Oriol Torras, que no podrà comptar fins a la segona jornada amb el xilè Juan Amoroso.
Oriol Torras, entrenador del Club Egara
“Aquesta serà una temporada de transició, però lluitarem per tot”
Com encara aquest nou projecte? Tot just estem arrencant. Més d’un terç de l’equip és nou, igual que jo. Estem construint l’equip i intentem que tothom s’adapti. Serà una temporada de transició, en la que clarament anirem de menys a més.
Tenen molt talent jugant per Europa. Sí. De fet, de cara a la temporada vinent, la nostra intenció és recuperar alguns d’aquests jugadors, que són peces clau de la selecció, com Gerard Clapés, Xavi Gispert, Marc Recasens, Pere Amat i fins i tot Bruno Ávila, que juga al Polo.
Quin objectiu es marca per a aquesta temporada de transició? L’Egara no perdrà el seu gen competitiu. Tenim molt bona base, amb jugadors del filial que han guanyat la lliga i juvenils que són internacionals sub-18, a banda del xilè Juan Amoroso i l’argentí Marco Aguirregomezcorta. No ens marquem cap posició, però lluitarem per tot.
Canviarà la manera de jugar de l’equip? Tindrem dos sistemes de pressió diferents. Estem entrenant la defensa zonal i individual. L’any passat defensaven en individual. Aquest primer mes ens ha de servir per anar prioritzant coses i coneixent-nos.
El Sardinero, primer rival. Sí. Comencem a casa i volem sumar els tres primers punts, però no serà senzill.