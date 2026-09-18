L’Atlètic masculí vol seguir sent competitiu tot i les baixes

L’Atlètic Terrassa, que s’estrena a la lliga visitant diumenge a les 13 hores al Júnior, un dels favorits de cara a la “final-four”. Després de dos anys com a segon entrenador, Albert Lis substituirà Roger Pallarols, però no canviaran massa coses pel que a l’estil de joc de l’equip.
Els de Can Salas han perdut cinc jugadors importants de la plantilla, que jugaran enguany a Bèlgica i els Països Baixos: Pepe Cunill i Xavi Barutel (Dragons), Pol Fité (Royal Orée), Roger Figa (SCHC), i Joan Tarrés (Temse). Per ocupar el seu lloc, s’han incorporat quatre migcampistes. Del Royal Pingouin belga que entrena Xavi Arnau han tornat Nil Recasens i Pau Gestí. De l’Amsterdam ha arribat l’internacional neerlandès Siem Schoenaker i del CA Ducilo ha arribat el també internacional argentí Nacho Nardillo.
L’únic internacional espanyol de l’equip, el defensa Jordi Bonastre, es perdrà la primera volta de la lliga a causa de la fractura de la falange proximal del dit índex de la mà esquerra que pateix.
Albert Lis, entrenador de l'Atlètic
“Serà un any de transició, però continuarem aspirant a tot”
Com arriba l’equip a l’inici de la lliga? Estem bé. Hem fet un Campionat de Catalunya molt positiu, però encara ens falta bastant per arribar al nostre nivell òptim. De totes maneres, tinc la màxima confiança en aquest equip.
Per a un tècnic de la casa com vostè, que suposa entrenar el primer equip? Entreno a l’Atlètic des dels 16 anys. Vaig ser sis anys al Vallès i després he compartit banqueta amb Andreu Enrich a l’equip femení i amb Roger Pallarols al masculí. Assumir ara aquest càrrec és un plaer i un honor.
Quin és l’objectiu de la temporada? Créixer i fer créixer l’equip. Necessitem que aquests jugadors que han estat tapats o per darrere dels jugadors “top” que han marxat, facin un pas endavant, que se sentin importants.
Sembla que serà un any de transició. Sí, però sortirem a competir en cada partit i continuarem aspirant a tot. Caldrà veure com evolucionem com a equip.
Quins equips considera favorits a guanyar la lliga? Els dos grans favorits continuen sent Polo i Club de Campo. Estan un punt per sobre de la resta. Després, tant el Júnior com el Complutense mantenen la seva estructura i penso que seguiran a dalt.
Veurem un equip reconeixible? L’Atlètic et marca una identitat, un estil, el fet de progressar amb bola, les passades. Però hem de créixer sense bola, en l’apartat defensiu.