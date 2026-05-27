El CN Terrassa acull aquest cap de setmana els Jocs Catalans de l'Esport Adaptat

Les instal·lacions del CN Terrassa acolliran aquest cap de setmana la divuitena edició dels Jocs Catalans de l'Esport Adaptat, un esdeveniment organitzat per la Federació Catalana d'Esportistes amb Discapacitats Físiques en col·laboració amb l'Ajuntament de Terrassa. Hi prendran part uns 200 esportistes de 30 clubs, que practicaran natació, futbol, voleibol, waterpolo i bàsquet.
El programa inclou natació adaptada (dissabte de 16.30 a 18.30 hores), futbol inclusiu (dissabte de 17 a 18.30) i voleibol assegut (dissabte de 18.30 a 20). Diumenge es disputarà la Copa Catalana de waterpolo ability (de 9.30 a 11.30) i les competicions de bàsquet en cadira de rodes 3x3 (de 9.30 a 11.30) i 5x5 (de 12.30 a 14 hores).
La regidora de Capacitats Diverses, Meritxell Lluís, ha destacat que "és un orgull per a la nostra ciutat acollir uns jocs com aquests" i va destacar que l'esdeveniment és una expressió dels valors que Terrassa vol defensar: inclusió i igualtat d'oportunitats. Segons Lluís, "aquestes jornades ens recorden que la inclusió real és possible quan eliminem barreres i prejudicis".
En representació del CN Terrassa, Enrique Lupiáñez ha expressat que "és un plaer acollir un dels esdeveniments més importants de l'esport adaptat català".
Per la seva banda, el president de la Federació Catalana d'Esportistes amb Discapacitats Físiques, Vicenç Bretó, ha destacat la dificultat de trobar una ciutat capaç d'acollir totes les modalitats, remarcant també que els Jocs "no només són una festa esportiva, sinó també una oportunitat perquè la federació mostri la seva tasca i apropi aquest àmbit a la ciutadania", posant de manifest que "encara queda molta feina per fer".