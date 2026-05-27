El Terrassa FC estrena el capítol de fitxatges amb el porter Álvaro Pacheco

El Terrassa FC ha anunciat el seu primer fitxatge de cara a la temporada 2026-2027. Es tracta del porter de 20 anys Álvaro Pacheco, que s'ha compromès per a les dues pròximes temporades.
La primera incorporació del conjunt que prepara el tècnic Oriol Alsina arriba del Reus FC Reddis, on aquesta darrera temporada ha desenvolupat un paper molt destacat amb la participació en un total de 2.370 minuts en 26 enfrontaments i amb vuit porteries a zero. Pacheco es va formar com a porter a les categories inferiors del RCD Espanyol (2021-25), el Nàstic de Tarragona (2020-21), el Reus Deportiu (2013-14 i 2016-20), la SD Huesca (2014-16) i el CF La Pobla de Mafumet (2012-13).
Pacheco, d’1,85 metres d’alçada i 83 quilos, va ser finalista de la Copa del Rei durant la seva etapa de juvenil amb el planter del RCD Espanyol i ara formarà part de la plantilla terrassista després d’una gran temporada amb el Reus FC Reddis, amb qui va disputar el "play-off" d’ascens a Primera Federació com a quart equip classificat del grup 3 de Segona Federació.
La incorporació de Pacheco s’uneix a les renovacions del porter i primer capità Marcos Pérez, el defensa Mario Domingo, el migcampista Jaime Barrero i l’extrem esquerre Nahuel Arroyo i de les continuïtats dels jugadors amb contracte com Sem Dirks, Íker Reche, Adrián Beamonte, Sergio Cortés, Cristhian Mármol, Larry Kelechi i Dano Lourens.
D'altra banda, el club treballa per trobar un davanter centre golejador contrastat i d'alt nivell i un dels que podria interessar és l'atacant Marcos Mendes, la passada temporada a les files del Sant Andreu, equip que va pujar de categoria, i que ja ha fet públic que no continuarà a la plantilla de l'equip quadribarrat. També podria entrar en la llista de possibles jugadors per a la pròxima temporada el seu company Max Marcet, que tampoc seguirà al Sant Andreu.