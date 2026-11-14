Primer desplaçament de Champions del CN Terrassa femení, al Pireu

Després d’haver-se estrenat guanyant a casa per 14 a 12 a la lligueta de la Champions League femenina davant de l’Ekipe Orizzonte, el CN Terrassa afronta aquest dissabte la segona jornada de la màxima competició continental. Les de Xavi Pérez visitaran a les 16.30 hores la piscina del tercer classificat de la lliga grega, l’Ethnikos del Pireu.
L’equip grec ha guanyat sis dels vuit partits que ha disputat a la competició domèstica i totalitza 18 punts, només superat pel vigent campió d’Europa, un Olympiacos que el va batre per 19 a 10 en el derbi de la primera jornada de Champions. La segona plaça és per al Vouliagmeni.
L’Ethnikos destaca per la seva solidesa defensiva i és especialment potent al seu feu. “Tenen una plantilla molt completa, però vam començar guanyant i estem molt il·lusionades amb moltes forces de cara a aquest desplaçament”, assenyala el tècnic del Natació, Xavi Pérez.
D’altra banda, l’equip masculí del CN Terrassa tancarà també dissabte la primera volta de la lliga visitant avui a les 19.15 la piscina del CN Sant Andreu, quart amb 21 punts. Després de les darreres derrotes, els de Sergi Mora són sisens amb 18. L’ex del CNT Nacho Bargalló és el màxim anotador andreuenc.