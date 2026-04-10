El feixuc trànsit per mantenir la categoria

Manquen sis jornades per a la finalització de la lliga de Copa Catalunya femenina i els dos representants locals, Odontomed JET i CN Terrassa, encara hauran de remar per assolir l’objectiu principal, la permanència a la categoria. En aquests moments, els dos conjunts egarencs, empatats a 26 punts, ocupen plaça de descens directe i hauran de fer un final de temporada molt ferm per poder mantenir-se una campanya més a Copa Catalunya.
Baixen quatre equips de forma inapel·lable a Primera Catalana. De moment, CN Terrassa i Odontomed JET són dotzè i tretzè, respectivament, a una classificació que lidera un Vallcuerba Reus Ploms que ha sumat fins ara 40 punts. El cuer és La Vall d’en Bas, amb 25 punts mentre que l’equip que ocupa l’onzena posició i, per tant, també baixaria de categoria en aquests instants el Petropinto Asfe, també amb 26 punts, com els dos conjunts locals.
Intersport Olaria Samà Vilanova (32 punts), CB Valls (31 punts), Grup Barna “B” (30 punts), Joventut Les Corts (29 punts) i Sant Gervasi (28 punts) ocupen de la sisena a la desena posició de la classificació. En un principi, el calendari de l’Odontomed JET es preveu molt més complicat que no pas el del CN Terrassa.
L’equip de David Garrido, en els sis encontres que resten per a la conclusió de la lliga, s’hauran de veure les cares amb els tres primers classificats.
’Odontomed JET juga la pròxima jornada a la pista del segon, el Bàsquet Safa Claror. Després visitarà el setè, el CB Valls i tornarà a rebre un equip de la part alta, el Balaguer, que és tercer. Les egarenques finalitzaran la competició a casa del Reus Ploms, el líder en solitari i rebran, la darrera jornada, al Sant Gervasi, que és desè.
El CN Terrassa de Pili Bilbao juga aquesta jornada a casa davant del Sant Gervasi i la pròxima visitarà al Lluïsos de Gràcia, que és cinquè a la classificació. Rebrà posteriorment al cuer, La Vall d’en Bas i tornarà a fora, a la pista del Joventut Les Corts. Tancarà la lliga rebent el Grup Barna “B”.
Un derbi terrassenc per a cada equip
Els enfrontaments directes entre CN Terrassa i Odontomed JET no han pogut ser més equilibrats. Els dos equips es van adjudicar el derbi local a la pista del seu rival i, a més, les dues victòries de cada equip van ser per la mateixa diferència, deu punts. A la setena jornada, el CN Terrassa es va imposar a la pista de l’Odontomed JET per 47 a 57. A la tornada, però, les visitants els hi van tornar la moneda amb un 44 a 54.