El San Cristóbal cau en un partit condicionat per dues decisions arbitrals

El San Cristóbal ha caigut per 0 a 2 amb la Montañesa en el municipal de Ca n'Anglada en un partit marcat per una expulsió matinera de Max Llovera i un penal poc clar. Els de Cristian García ho han intentat tot a la represa per, com a mínim, salvar un punt, però no ha sigut possible. Diumenge que ve, els parroquials visitaran el Vilassar de Mar, en un encontre programat per a les 18 hores.
El partit, en la seva primera meitat, ha quedat totalment condicionat per l'expulsió rigorosa de Max Llovera i un penal poc clar que ha suposat el 0 sa 1 per als visitants. Moha Traoré ho ha intentat per als visitants, en el minut 7, amb un llançament de falta que ha sortit molt desviat. El San Cristóbal ha estat a punt de marcar, tres minuts més tard, en una rematada de cap de Mario Cantí, que ha rebut un bon servei de Jordi Ranera, però el porter de la Montañesa ha aturat la pilota.
En el minut 14, i en una acció de contraatac dels visitants, Max Llovera ha fet falta fora de l'àrea i l'àrbitre ha expulsat amb targeta vermella al defensa andorrà, en una decisió molt qüestionada pels locals. Del llançament de falta ha arribat el 0 a 1, amb un penal per unes presumptes mans que el terrassenc Óscar Sierra s'ha encarregat de materialitzar.
Amb desavantatge en el marcador i amb un jugador menys, els de Cristian García ha provat de reaccionar, si bé els hi ha costat molt trenar accions ofensives davant d'una Montañesa que no ha creat cap ocasió clara per marcar. Mario Cantí, amb un xut que ha controlat el porter i Campano, amb una rematada de cap que ha sortit per sobre del travesser, ho han intentat sense fortuna.
A la segona meitat, el conjunt parroquial ha sortit amb molta intensitat i ha dominat davant d'una Montañesa que ha buscat el contraatac per sentenciar. Muñi, en una acció personal, ha xutat, però la defensa ha rebutjat la pilota a córner. Uns minuts després, l'àrbitre ha anul·lat un gol als egarencs per un fora de joc poc clar.
Els parroquials han continuat amb la mateixa insistència, si bé sense arribades de perill. La situació per als terrassencs s'ha acabat de complicar en el minut 78, quan en una pèrdua de pilota, Alejo Orozco, dins de l'àrea, ha engaltat un bon xut creuat que ha superat al porter Carles Segura. Fins a la conclusió, el San Cristóbal ha lluitat per aconseguir algun premi, però no ha creat opcions per marcar, llevat d'un tir de Mario Cantí que el porter visitant ha atrapat i una rematada de cap de Carlos Olmo que ha sortit fora.
Pel San Cristóbal han jugat: Carles Segura, Raúl Lordán, Max Llovera, Carlos Olmo, Muñi (Adrià Alsina, m. 62), Guillem (Marc Gabaldón, m. 74), Àlex Fernández (Paul, m. 62), Baba (Campano, m. 19), Mario Cantí, Jordi Ranera i Pime.