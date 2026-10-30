El Terrassa FC vol seguir sumant a casa

El Reus Reddis serà el rival de demà a l’Estadi Olímpic d’un Terrassa FC que no podrà comptar amb els lesionats Max Marcet i Sergio Cortés, però que recuperarà a Nahuel, després de complir un partit de sanció. L’equip reusenc és novè a la classificació, amb onze punts i és el cinquè millor equip fora de casa, amb dos triomfs i un empat en quatre partits disputats com a visitant. Els d’Oriol Alsina són quarts, amb quinze punts i arriben després de sumar set punts dels últims nou possibles. El partit, que començarà a les 18 hores, el dirigirà l’àrbitre del Comitè de La Rioja Diego Sarabia Caro.
De l’adversari de demà, Alsina va assenyalar que “és un equip que juga molt bé per les bandes, té quatre o cinc jugadors molt determinants, que poden decidir el partit en qualsevol moment”. Per contrarestar això, el tècnic del Terrassa FC va comentar que el seu equip ha d’intentar “ser nosaltres, tenir la pilota en el seu camp el màxim possible, intentar recuperar la pilota després d’una pèrdua i, si pot ser, jugant al seu camp i a partir d’aquí generar el màxim possible d’ocasions de gol per tal de poder marcar”.
El tècnic maresmenc del conjunt egarenc va valorar el fet que es torna a jugar a casa i va dir que “és un partit de màxima dificultat, però amb la nostra gent” i recordant que la temporada passada, el Reus Reddis va guanyar a l’Estadi Olímpic, Alsina va apuntar que “l’any passat era una altra història i ara crec que nosaltres estem competint molt bé. Sabem que el Reus també té bons futbolistes, bones individualitats, però si nosaltres oferim el nostre rendiment, sobretot en els partits de casa, crec que tenim, amb tot el respecte cap al rival, molts punts de poder guanyar el partit”.
Bona dinàmica
“L’equip està en una bona dinàmica, està jugant igual que està entrenant, i ens falta aquella petita sort de cara a la porteria, de marcar les ocasions que tenim, perquè el que sí que estem fent és generar moltes ocasions, que al final és el complicat”, va declarar.