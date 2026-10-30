L’Ekipe Orizzonte posa a prova el CN Terrassa

Comença la fase de grups de la Champions League per al CN Terrassa femení, que avui rebrà l’Ekipe Orizzonte italià a la piscina de l’Àrea Olímpica, en un encontre previst per a les 17.30 hores. Les de Xavi Pérez arriben a aquest enfrontament europeu en un gran moment de forma després d’un inici de lliga immaculat, amb vuit victòries de vuit partits, el millor inici de la història de l’equip a aquesta competició.\r\n\r\nEl tècnic de les egarenques va destacar que “tenim un partit difícil aquest cap de setmana contra l’Orizzonte, l’equip que més Champions League ha guanyat”. Pérez va apuntar també que “tant nosaltres com elles hem fet canvis importants a les dues plantilles, i el que sí que espero és que el resultat sigui diferent del de l’any passat”, en un encontre de la mateixa competició que les italianes van guanyar per 10 a 15.\r\n\r\nLa jugadora neerlandesa Nina Ten Broek, per la seva banda, va declarar que “estem molt emocionades per aquest primer partit de Champions League i per jugar-lo aquí a casa, a Terrassa. Jugar Champions a casa sempre és una cosa molt especial”. “Hem estat entrenant amb molta intensitat durant les darreres setmanes per estar ben preparades per jugar aquest partit”, va afegir.\r\n