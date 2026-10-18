El Terrassa FC inicia un trajecte carregat

Un mes després de la seva darrera aparició a l’Estadi Olímpic, amb el partit de la Copa Federació davant del Binéfar, el Terrassa FC tornarà a jugar com a local. Els d’Oriol Alsina rebran diumenge al Logroñés “B”, a partir de les 17 hores i amb l’arbitratge de Javier Villaescusa Alarcón, del Comitè de la Comunitat Valenciana. El tècnic maresmenc del conjunt terrassista no podrà comptar amb dos dels seus atacants més rellevants, Marcos Mendes, que complirà el seu segon i definitiu partit de sanció per la targeta vermella que va veure en el camp de l’Ebro, i Max Marcet, amb una lesió muscular al bíceps femoral, a la part posterior de la cuixa, que el mantindrà allunyat dels terrenys de joc durant un mes, aproximadament.
Dimecres que ve, el Terrassa FC jugarà també a casa contra el Girona “B”, el partit corresponent a la cinquena jornada de la lliga de la Segona Federació, que es va ajornar en el seu dia. Alsina, no obstant això, va demanar centrar-se en el primer enfrontament contra el conjunt de La Rioja. “El primer objectiu és el partit de diumenge i estarem ben preparats per competir a màxim nivell i per lluitar per emportar-nos els tres punts”, va declarar.
Del Logroñés “B” va avisar que “és un filial que té molta energia, de gent molt jove, i que ha sigut capaç de competir amb el Barça o de guanyar en el camp del Manresa”. També va subratllar sobre l’adversari de demà que “és un rival difícil, però nosaltres som el Terrassa, tenim molt bons futbolistes, i la nostra obligació, i això és innegociable, és competir al màxim nivell, amb l’ambició de guanyar sempre, i més encara a casa nostra”.
Dos partits en pocs dies
Tornant al fet que el Terrassa FC té dos partits de lliga en pocs dies i preguntat sobre si li planejava la idea de fer rotacions, l’entrenador terrassista va assegurar que no s’ho ha plantejat “en cap moment”. “Farem el millor equip possible per al partit de diumenge, el que creiem que està en millors condicions, i després, quan acabem el partit, començarem a plantejar-nos què farem dimecres, no abans”, va manifestar el tècnic maresmenc.
Alsina va reiterar que “ara mateix, l’objectiu clar és el primer partit, que són tres punts molt importants”, que són els mateixos que se sumen en el primer partit de lliga o en l’últim i va afegir que “sempre es diu allò de les finals, però sempre és una final”.
L’entrenador del Terrassa FC va recordar la importància de jugar a casa, “amb la nostra gent, que ens anima moltíssim, i amb això juguem amb dotze, i hem de demostrar-ho en el camp, i hem de fer-nos mereixedors d’això”. Alsina va finalitzar dient que tots els jugadors “estan preparats per donar màxim rendiment”, independentment dels minuts que juguin.