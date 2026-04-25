Els "shoot-outs" deixen el Club Egara sense final

No ha pogut ser. El Club Egara s'ha quedat aquest dissabte sense opcions de reeditar la Copa de la Reina aconseguida la temporada passada al Pla del Bon Aire. Després d'imposar-se per 3 a 0 a l'Atlètic en el duel de quarts de final de divendres, el conjunt que prepara Joan Vidal ha perdut per "shoot-outs" davant del Sanse Complutense després d'empatar a dos a la primera semifinal de la competició, disputada a l'estadi Lluís Serrahima de Sant Cugat del Vallès.
El partit, que ha acabat amb empat a dos gols, ha tingut fases de domini altern. L'Egara, però, ha confiat fins al final en les seves possibilitats després d'anar força minuts per darrere en el marcador. No l'han somrigut els "shoot-outs". Paula Jiménez, Claudia Rodríguez i Lucía Jiménez han establert un 3 a 0 que Paula Aurell ha retallat després que Berta Muñoz i Anna Borràs no poguessin batre la portera madrilenya Lidia Paniagua. Sara Carmona ha fallat el quart de la tanda després d'una repetició i Lola Riera tampoc no ha sentenciat. Lola Brea ha fet el 3 a 2, però Marta Grau no ha pogut fer un 3 a 3 que hauria permès seguir llançant "shoot-outs".
Dos gols de Lola Brea
El matx ha començat bé per a les de Joan Vidal. Lola Brea, autora dels dos gols de l'Egara, ha obert el marcador al minut quatre en aprofitar una gran passada de Sofia Keenan després d'una errada en defensa de Lola Riera. Al minut 16, Sara Carmona ha empatat per les madrilenyes, que han dominat el segon quart. Cinc minuts abans d'arribar al descans, Victoria Madariaga ha establert l'1 a 2 amb una bona rematada de revés dins l'àrea.
A la represa, les de Jorge Donoso s'han dedicat a defensar-se davant d'un Egara que no els generava massa perill, exceptuant els sis penals-córner llançats, per un del Complutense. Al minut 53, Berta Muñoz ha pogut empatar, però la seva rematada s'ha estavellat al pal. Quan tot semblava perdut, Lola Brea ha tornat a aparèixer per desviar al calaix un penal-córner combinat. El 2 a 2 ha dut la semifinal als "shoot-outs", on les madrilenyes s'han imposat per 3 gols a 2.