“Estic preparat per al moment i aprofitar-lo”

Va ser l’última incorporació del Terrassa FC. De moment, ha tingut menys participació en els partits de lliga, però ara se li obre una porta amb la sanció del fins ara davanter centre titular, Marcos Mendes, que serà baixa dos partits per sanció. L’atacant burgalès Frodo, sobre aquesta circumstància, va assegurar que “al final jo sempre treballo igual, estigui el Marcos, en aquest cas, o el company que sigui. Sempre estaré preparat per al moment i poder aprofitar-lo”.
Després de tot l’afer amb el partit finalment ajornat contra el Girona “B”, Frodo va assegurar que l’equip té moltes ganes d’afrontar l’encontre d’aquest diumenge en el camp de l’Olot. “Durant tota la setmana hem entrenat a un ritme molt alt i tenim moltes ganes que arribi diumenge i ho donarem tot per aconseguir els tres punts”.
L’equip crea ocasions, però li està costant marcar. Respecte a això, Frodo va apuntar que “és cert que ens està costant molt el gol i estem entrenant per a això, per a poder marcar molts més gols. Crec que encara és aviat i amb l’equip que tenim marcarem molts gols, estic segur. Cal tenir una mica de paciència i aquest pròxim partit pot ser un bon dia per poder fer molts gols”.
Bona adaptació
De la seva adaptació a l’equip, va comentar que “som molts nous i l’adaptació de tots és molt difícil i fins que t’entens amb jugadors com Sergio o Nahuel, és una mica un procés, però anem ben encaminats. La meva adaptació ha estat molt bona, estic molt a gust amb l’entrenador i amb tot l’equip i ara només queda fer-ho bo en el camp”.
Sobre aquest inici de lliga, amb molts més partits a fora que a casa, va dir que “la veritat que ha estat un inici de lliga una mica rar, mai m’havia passat això. És complicat perquè no és el mateix jugar a casa que jugar quatre partits fora de casa i un a casa”. Frodo va declarar també que “hem iniciat la lliga bé, encara que hi ha gent que digui el contrari i anirem a guanyar aquest diumenge” al camp de l’Olot.
Un sobrenom que ve dels amics
Alfredo Sualdea López, que va néixer el 30 de novembre de 1998 a Aranda de Duero, és conegut futbolísticament com a Frodo. No és un sobrenom amb connotacions cinematogràfiques ni del film “El Senyor dels Anells”, com algú podria pensar. El davanter va explicar d’on li ve. “No té res a veure, és un tema d’amics. Un, un dia em va dir Frodo i em va agradar” i va decidir posar-se aquest sobrenom per al futbol.