Èxit rotund de la primera edició de l'All Star

Més de 300 persones es van aplegar diumenge al pavelló de l'Sferic per presenciar la primera edició de l'All Star de bàsquet de Festa Major, un emocionant partit que va enfrontar 48 dels millors jugadors sèniors de Terrassa, 24 nois i 24 noies. L'associació Bàsquet Terrassa Base (BTB), que aglutina els sis clubs de la ciutat (CN Terrassa, Bàsquet Sant Pere, Sferic, JET, CB Can Parellada i l'escola CB Rosella) va organitzar al pavelló de l'Sferic una jornada que va ser tot un èxit. Els diferents jugadors i jugadores es van distribuir en dos equips, groc i negre. Es van acabar imposant els negres per cinc punts de diferència (101-106), per bé que van ser els grocs els que anaven per davant en el darrer període.

En un pavelló ple de gom a gom que no parava de vitorejar els jugadors, es van disputar fins a vuit parcials de 10 minuts cadascun, en els que es van enfrontar alternativament equips femenins i masculins. L'equip groc estava entrenat per Àlex Leiva, David Garrido i Toni Ros, mentre que al capdavant del negre hi havia Vicente Gómez, Alba Lorca i Blai Belbel. Cadascun dels equips va aprofitar l'oportunitat de fer fitxatges "sorpresa". L'equip groc va comptar amb el reforç de la jugadora terrassenca Helena Oma, que milita a la màxima categoria del bàsquet estatal amb el Casademont Zaragoza, mentre que el combinat negre va escollir la jugadora del BF Viladecans de Lliga Femenina 2 Elena Silva i l'"influencer" Herson Lorenzo.

La jornada solidària va aconseguir recaptar un total de 2.341 euros, que es destinaran a l'associació Policías x Valientes, creada l'any 2017 des de la Policia Municipal de Terrassa, que s'encarrega els darrers anys de recollir fons per a la investigació del càncer infantil. Com va explicar el seu fundador, Toni Villar, en els darrers vuit anys han aconseguit pagar 15 dies d'investigació.

En el descans del partit, es van sortejar entre els assistents tres samarretes dels jugadors Ricky Rubio, Pau Ribas i Helena Oma, que es va encarregar d'entregar ella mateixa. Va exercir d'"speacker" el periodista de Canal Terrassa Oriol Carreras.

Gran èxit del torneig de 3x3

D'altra banda, el tradicional torneig de bàsquet 3x3 celebrat al pavelló del CN Terrassa va batre el rècord històric d'equips inscrits. Hi van prendre part 81 equips, integrats per 350 participants. Es van disputar un total de 193 partits, amb una afluència de públic d'unes 700 persones.