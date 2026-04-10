Guti: “Hem de tenir il·lusió, fe i, sobretot, unió”

Aquest diumenge, el Terrassa FC inicia la recta final de la lliga regular amb el primer dels quatre encontres que resten per decidir les places de “play-off” d’ascens, que ara, l’equip d’Oriol Alsina té a només un punt de distància. Alberto Gutiérrez “Guti”, un dels jugadors habituals en l’onze inicial del tècnic maresmenc, sobre el que li queda al seu equip, va explicar que “sabem que són quatre partits molt complicats contra rivals directes i cal mirar la part positiva, que si tu puntues contra ells i guanyes, ells no sumen” i va afegir que “aquesta és la idea de l’equip, anar als quatre partits que queden a guanyar i a aconseguir l’objectiu”.
Diumenge toca l’Alcoyano a El Collao i, sobre el conjunt alacantí, Guti va apuntar que “és un equip que sap al que juga, ho té clar, i va amb la seva idea fins al final. Però nosaltres els hem estudiat i estem entrenant per a intentar fer-los mal amb les nostres armes i és el que intentarem fer”. És la primera cita de l’equip en aquest tram final. Després es rebrà a casa al Poblense, es visitarà l’Atlético Baleares i s’acabarà rebent a l’Estadi Olímpic al Reus Reddis.
L’atacant del Terrassa FC té experiència en aquest sentit, ja que amb el seu anterior equip, el Rayo Majadahonda es va classificar per al “play-off” per pujar a la Primera Federació, tot i que, finalment, no va poder assaborir l’objectiu. “El que ha de tenir l’equip és ganes de guanyar tots els partits, fe, il·lusió i sobretot unió i crec que en aquest equip estem molt units i tots creiem en què ho podem aconseguir”, va manifestar Guti.
Respecte al partit de la jornada anterior, a l’Estadi Olímpic contra el Girona “B”, en què el conjunt egarenc va tenir ocasions, però no les va poder concretar, el davanter de Móstoles va dir que “crec que vam fer un gran partit i no vam poder endur-nos la victòria. Vam tenir les ocasions, però ens va faltar aquest punt d’encert”. El que és important, tanmateix, “és generar” aquestes oportunitats i Guti es va mostrar convençut que “segur que entraran”.
Les lesions
L’equip està patint lesions importants, sobretot de jugadors de la línia d’atac. Sobre això, el davanter va apuntar que “estem tenint molt mala sort amb les lesions que, a sobre, són de llarga durada, però els que estem lluitarem fins al final i també per ells, pels que no poden estar amb nosaltres i que ens ajuden des de fora”.