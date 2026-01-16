L'Ajuntament condemna l'agressió patida per un seguidor del CE Sabadell

L'Ajuntament de Terrassa ha mostrat la seva "rotunda condemna" per l'agressió patida per un aficionat del CE Sabadell just després d'acabar el partit de quarts de final de la Copa Catalunya que va enfrontar el Terrassa FC i el CE Sabadell dimecres a l'Estadi Olímpic. Segons fons policials, l'agressió va comportar l'ingrés de la víctima a l'Hospital Taulí de Sabadell.
"Aquestes agressions són completament inacceptables en qualsevol context i no es corresponen de cap manera amb els valors de respecte, convivència i civisme que representa l'esport i els esdeveniments esportius", assenyala el comunicat que ha fet públic l'equip de govern aquest divendres al matí.
En el text es manifesta "tot el suport i la solidaritat vers l'afectat, els seus amics i familiars, així com a totes les persones que puguin haver patit directament o indirecta aquesta situació".
D'altra banda, el consistori insta a les autoritats competents a emprendre les investigacions pertinents "per a la identificació i responsabilització dels implicats, amb la màxima celeritat possible". Garanteix, així mateix, la seva col·laboració amb els cossos de seguretat i la justícia "per assegurar que aquests fets no quedin impunes".
L'Ajuntament reitera la seva crida a totes les entitats esportives, aficions i participants perquè "fomentin el respecte, la tolerància i l'esperit esportiu en tots els esdeveniments" i manifesta la seva determinació "per continuar treballant conjuntament per erradicar qualsevol conducta violenta o incívica".