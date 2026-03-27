L'Escala, un rival de la part alta per al San Cristóbal

El San Cristóbal juga en el municipal de l’Escala en el partit de la jornada 28 de la lliga de la Tercera Federació. Sense Max Llovera, amb la selecció d’Andorra i els lesionats Joan Cervós, Raúl Pérez i Marc Río, els de Cristian García intentaran continuar sumant després d’enllaçar dos partits amb un triomf i un empat.\r\n\r\nL’Escala, sisè amb 39 punts i a prop de les places de “play-off” d’ascens, és un dels aspirants a les places de privilegi. El partit està previst per diumenge a les 12.30 hores i l’arbitrarà el col·legiat barceloní Xavier Montava Baqué. “Ens queden set finals i l’objectiu és continuar una jornada més sense perdre. Hem de millorar sobretot a nivell defensiu”, va manifestar el tècnic Cristian García.\r\n