Marc Boltó jugarà al Mannheimer alemany

L'exjugador de l'Atlètic ha militat les cinc darreres temporades a la lliga neerlandesa

  • Marc Boltó, amb la samarreta del Mannheimer

Publicat el 10 d’abril de 2026 a les 11:04

El jugador terrassenc Marc Boltó (30 anys) canviarà la lliga dels Països Baixos per la d’Alemanya la pròxima temporada. Després de passar pels equips neerlandesos del HGC de Wassenaar i el HDM de la Haia, Boltó ha fet el pas a la Bundesliga i s’ha enrolat amb el Mannheimer que entrena el tècnic terrassenc Andreu Enrich.

Nascut el 21 de novembre de 1995, l’egarenc es va formar a les categories inferiors de l’Atlètic i va jugar en el primer equip diverses temporades, fins que va fer el salt a la lliga neerlandesa.

Boltó va ser internacional amb la selecció espanyola absoluta i va ser medalla de plata amb aquest combinat en el Campionat d’Europa de 2019, disputat a Bèlgica. A més, va participar en els Jocs Olímpics de Tòquio, l’any 2020.

Notícies recomenades