Marc Boltó jugarà al Mannheimer alemany

El jugador terrassenc Marc Boltó (30 anys) canviarà la lliga dels Països Baixos per la d’Alemanya la pròxima temporada. Després de passar pels equips neerlandesos del HGC de Wassenaar i el HDM de la Haia, Boltó ha fet el pas a la Bundesliga i s’ha enrolat amb el Mannheimer que entrena el tècnic terrassenc Andreu Enrich.\r\n\r\nNascut el 21 de novembre de 1995, l’egarenc es va formar a les categories inferiors de l’Atlètic i va jugar en el primer equip diverses temporades, fins que va fer el salt a la lliga neerlandesa.\r\n\r\nBoltó va ser internacional amb la selecció espanyola absoluta i va ser medalla de plata amb aquest combinat en el Campionat d’Europa de 2019, disputat a Bèlgica. A més, va participar en els Jocs Olímpics de Tòquio, l’any 2020.\r\n