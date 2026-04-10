Max Caldas convoca 14 jugadors terrassencs

El seleccionador masculí espanyol, Max Caldas, ha convocat 14 terrassencs per a la concentració que tindrà lloc a Terrassa entre dilluns i dimecres vinent. L'equip continua amb la preparació de cara al Mundial que es disputarà entre els dies 15 i 30 d'agost a les ciutats d'Amstelveen (Països Baixos) i Wavre (Bèlgica).\r\n\r\nEs tracta de Pepe Cunill i Jordi Bonastre (Atlètic); Enric Miralles i Pau Petchamé (Terrassa); Pere Amat i Ton Morán (Egara); Bruno Ávila i Marc Miralles (Polo); Edu de Ignacio-Simó i Marc Vizcaino (Den Bosch); Gerard Clapés i Pol Cabré-Verdiell (Oranje); Xavi Gispert (Herakles); i Marc Recasens (Rotterdam).\r\n\r\nCompleten la llista un total de 20 jugadors més.\r\n