Esports

Max Caldas convoca 14 jugadors terrassencs

La selecció masculina es concentra a la nostra ciutat entre dilluns i dimecres vinent

  • El terrassenc Pol Cabré-Verdiell celebrant un gol amb Jose Basterra -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 d’abril de 2026 a les 18:03

El seleccionador masculí espanyol, Max Caldas, ha convocat 14 terrassencs per a la concentració que tindrà lloc a Terrassa entre dilluns i dimecres vinent. L'equip continua amb la preparació de cara al Mundial que es disputarà entre els dies 15 i 30 d'agost a les ciutats d'Amstelveen (Països Baixos) i Wavre (Bèlgica).

Es tracta de Pepe Cunill i Jordi Bonastre (Atlètic); Enric Miralles i Pau Petchamé (Terrassa); Pere Amat i Ton Morán (Egara); Bruno Ávila i Marc Miralles (Polo); Edu de Ignacio-Simó i Marc Vizcaino (Den Bosch); Gerard Clapés i Pol Cabré-Verdiell (Oranje); Xavi Gispert (Herakles); i Marc Recasens (Rotterdam).

Completen la llista un total de 20 jugadors més.

Notícies recomenades