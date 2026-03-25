Primera derrota dels Terrassa Reds a la lliga

A la vuitena jornada de la lliga de la sèrie “A” de futbol americà va arribar la primera derrota de la lliga dels Terrassa Reds, que van perdre per 35 a 21 al camp dels Badalona Dracs. Els maresmencs es van revenjar de la derrota encaixada a la primera volta. Van caure per 21 a 13 a Can Boada.
Amb un balanç de quatre victòries i una derrota (tenen un partit pendent), els terrassencs continuen liderant la conferència est, seguits dels Badalona Dracs i els Valencia Firebats, que visitaran aquest diumenge a les 12 Can Boada en partit de la novena i penúltima jornada de la fase regular de la competició.
Després d’un primer quart força equilibrat (14-13), els locals van elevar el ritme en el segon i van arribar al descans manant per 28 a 13. A la represa van saber administrar el seu avantatge. No hi va haver anotacions al tercer període.
Els Reds, però, es van reenganxar al partit en el darrer acte. Álex Pacheco va assistir a Pablo Gómez, que va anotar un “touchdown”. La connexió es va repetir per anotar els dos punts extra i deixar el marcador en 28 a 21. El duel s’havia obert, però una gran cursa de Joseph Holmes III va confirmar el triomf dels Dracs, que es van assegurar l’”average”particular.