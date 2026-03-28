Suspés el partit del San Cristóbal pel vent

L'episodi de forts vents ja té efectes sobre Terrassa, en aquest cas sobre el seu esport. El partit corresponent a la jornada 28 del grup cinquè de la categoria de tercera federació, en qué el conjunt blanc i blau s'havia d'enfrontar a l'Escala com a visitants a les 12.30 hores, ha quedat ajornat d'acord a les recomanacions de Proteccio Civil a causa de la ventada que es preveu hi haurà a la zona nord de Catalunya.\r\n\r\nSegons informa el club per xarxes socials, a hores d'ara no hi ha data per celebrar el partit, encara que s'anunciarà pròximament. Tampoc s'ha mencionat què passarà amb les entrades que els aficionats parroquials hagin adquirit per anar a veure l'equip al Muncipal Nou Miramar.\r\n