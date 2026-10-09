Un triomf davant el Primorje croat en l’estrena europea del Natació

Fins a nou jugadors han contribuït amb gols a la victòria del CN Terrassa davant del Primorje Erste Bank Rijeka de Croàcia en la primera jornada de la primera fase de l’Euro Cup masculina, en el grup que es disputa a la capital de Montenegro, Pogdorica. Els egarencs s'han acabat imposant per quatre gols de diferència (11-15).
El conjunt que prepara Sergi Mora ha sumat els tres primers punts del grup i ha fet un important pas endavant de cara a la seva classificació per a la fase de grups d’aquesta segona competició europea.
Ivan Vukojevic pel Primorje i Òscar Blasco pel Natació han estat els màxims golejadors del partit amb cinc dianes cadascun. El Natació ha acumulat mínims avantatges en els dos primers quarts (3-4 i 2-3) i ha arribat al descans guanyant per 5 a 7. El tercer acte, el més productiu, s'ha tancat amb empat a cinc. A l’últim, els de Mora han segellat la seva primera victòria gràcies a un 1 a 3.
Els terrassencs tenen encara dos partits per davant en aquesta fase preliminar a terres montenegrines. Dissabte a les 17.30 s’enfrontaran als amfitrions del Buducnost One de Podgorica, mentre que diumenge a les 9.30 hores tindran com a rival el BVSC Manna ABC hongarès.
L’estrella de l’equip croat, Ivan Vukojevic, ha inaugurat el marcador quan només s’havien disputat 18 segons en transformar el primer atac del matx. L’altre màxim anotador del duel, Òscar Blasco, ha igualat un minut després. Al minut 3, Albert Sabadell ha tornat a equilibrar després del gol de Frane Vlah.
Vukojevic ha fet el 3 a 2 de penal abans que Lars Ten Broek i Jordi Chico tanquessin el primer quart amb un 3 a 4 per als de Mora.
Control visitant
El Natació ha continuat dominant al segon parcial. Marcel Teclas ha aprofitat una acció en superioritat per fer el 3 a 5 i Vukojevic ha tornat a retallar distàncies. Ricard Alarcón ha tornat els dos gols d’avantatge a l’electrònic i Luka Babic ha retallat de nou, abans que Blasco fes, a falta de sis segons, el 5 a 7 amb què s'ha arribat al descans.
A la represa, el Natació n'ha tingut prou amb intercanviar gols en un tercer quart en què han anotat Joe Bruce, Álvaro García, Sabadell i Blasco en dues ocasions. El mateix Blasco, Luka Krstic i Ten Broek han rematat la feina en els vuit minuts finals.