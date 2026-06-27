Una plantilla per somiar

La plantilla del Terrassa FC de cara a la temporada 2026-2027 està gairebé enllestida després d’un treball molt ràpid i discret per part de la direcció esportiva que encapçala Antonis Antoniou. Per la classe de jugadors que han arribat, l’aposta és decidida per aconseguir el premi gros, la primera plaça que dona l’ascens a Primera Federació de manera directa, o per l’altra possibilitat, una classificació per al “play-off” que no s’ha aconseguit mai des que es va instaurar la Segona Federació. Sense dubte, i en vista de la plantilla que s’ha confeccionat, els objectius han d’estar fixats en aquestes dues opcions: o ascens directe o disputar les eliminatòries per obtenir-lo.
El periodista Carles Tost, la veu dels partits del Terrassa FC de cada jornada a través de la Ràdio Municipal, ho té molt clar respecte a la plantilla. “El club s’ha mogut amb rapidesa, que ha fet fitxatges de nivell en totes les línies i que sobretot ha aconseguit construir una plantilla molt més profunda i equilibrada que en temporals anteriors, sobretot la temporada passada, on el va penalitzar molt aquest aspecte”.
Pepe Delgado, tècnic egarenc, la passada temporada director esportiu del AE Prat, considera que el Terrassa FC “ha fet una molt bona plantilla. Destacaria que, al final ha catalanitzat més el grup i ha eliminat una miqueta el tema dels neerlandesos i dels fitxatges una mica abstractes i ha anat més sobre segur”. L’entrenador opina que el pas del grup 3 al grup 2, també pot beneficiar als interessos del conjunt egarenc.
“Veig que és més accessible per poder fer “play-off” segur, perquè dels aragonesos, dels de La Rioja i dels navarresos, destacaria, Ebro i Utebo, que serien els més forts dels aragonesos i, de La Rioja, lògicament, el Logroñés. Els altres són projectes més modestos”.
Més assequible
Tost, per la seva banda, ho veu igual i subratlla que “esportivament el nivell és lleugerament més assequible que el grup que hem tingut aquests darrers anys”. Creu que, a la porteria, “l’arribada de Pacheco generarà una competència molt interessant amb Marcos Pérez” mentre que, en defensa, “també s’ha fet un pas endavant, sobretot a l’eix central, on calia incorporar experiència, calia incorporar jerarquia, lideratge”.
A més, afegeix que “en els laterals, el Terrassa FC, també tindrà més competència que la temporada passada” i que “del mig del camp cap endavant és on probablement trobarem el gran salt de qualitat. Jaime Barrero, Sergio Cortés i Ekaitz Molina poden formar un dels millors centres del camp de la categoria”.
Delgado insisteix que s’ha fet “una plantilla per poder aspirar a ser campions, és claríssim, i pujar directe. Han fet fitxatges molt bons”. Sobre alguns dels fitxatges més rellevants, va dir que “Sergio Montero em sembla un fitxatge boníssim i Max Marcet em sembla un reforç bestial. I Ekaitz Molina també els donarà una mica d’experiència en el mig del camp i a més aquest està acostumat a jugar contra equips del nord”.
Tost no s’oblida del fitxatge estrella del conjunt d’Alsina, el davanter Marcos Mendes. “És un futbolista que ha de marcar diferències, que ha d’aportar treball, profunditat i sobretot ha d’aportar gol, que és un dels aspectes que més ha trobat a faltar el Terrassa FC aquesta temporada”, va detallar.
Sobre aquesta incorporació, Delgado està d’acord en la seva importància. “És un golejador i espero que aquí no baixi de les xifres que ha tingut fins ara. És un punta ràpid i potent, que per a un camp com el del Terrassa FC és important tenir un punta així”. També va elogiar el fitxatge d’Albert Celma, un sub-23 que ha fet una magnífica temporada al Vilanova, a Tercera Federació i la possibilitat que Pau Santanach, màxim golejador del filial, se li doni una oportunitat durant la pretemporada.
Un nou grup, sense rivals valencians i de les Illes Balears
Amb el canvi de grup votat pels representants de la Segona Federació, el Terrassa FC també variarà de rivals de fora de Catalunya respecte a les passades temporades. D’ençà que es va crear aquesta categoria, el conjunt egarenc sempre havia coincidit amb els equips valencians, excepte la temporada 2021-2022, la de l’estrena d’aquesta nova configuració de les competicions. I en totes les temporades a la Segona Federació, havia coincidit amb els equips de les Illes Balears.
El pas cap al grup 2 farà que el Terrassa FC jugui contra equips aragonesos, navarresos i de La Rioja. Hi ha un precedent, però que es remunta de l’època de la Segona Divisió “B”, força engrescador per als interessos de l’equip que entrena el tècnic maresmenc Oriol Alsina. Va ser la temporada 2001-2002, en la qual els equips catalans van formar part del grup amb quatre equips bascos (Real Sociedad “B”, Real Unión, Beasaín i Eibar “B”), tres de La Rioja (Logroñés, Calahorra i Alfaro), tres aragonesos (Zaragoza “B”, Huesca i Binéfar) i un navarrès, l’Osasuna Promesas.
El resultat no va poder ser millor, ja que el Terrassa FC, llavors entrenat per Miguel Álvarez, va aconseguir classificar-se per a la promoció d’ascens, no sense una mica de sort, perquè va classificar-se a la cinquena posició (llavors només optaven a l’ascens els quatre primera a la classificació), però el descens del Zaragoza a Segona va impedir que el seu filial pogués jugar la promoció, tot i que va quedar tercer.
Pàgines més brillants
La resta de la història forma part d’una de les pàgines més brillants del club terrassista, que va assolir l’anhelat ascens a la llavors denominada Segona Divisió “A” després de completar una promoció impecable, contra Hércules d’Alacant, Barakaldo i Ceuta, amb sis victòries en els sis encontres disputats.
Era com es decidien els ascensos a la segona màxima categoria del futbol espanyol en aquells temps, amb una lligueta amb adversaris d’altres grups i amb el campió assolint el seu objectiu. Ara, és tot molt més directe i es basa en eliminatòries a doble partit.