FOTOS | Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits

Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit al carrer d'Europa de Terrassa durant una intervenció policial que ha acabat en un enfrontament armat a la via pública.
Aquest matí, la calma ha tornat de manera relativa al carrer d'Europa, tot i que l'escenari dels fets continua completament blindat. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, conjuntament amb efectius de la Guàrdia Civil, han estat treballant sobre el terreny duent a terme les tasques d'inspecció ocular i recollida de proves.