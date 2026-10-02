FOTOS | Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits

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Publicat el 02 d’octubre de 2026 a les 17:15
Actualitzat el 02 d’octubre de 2026 a les 17:16

 

Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit al carrer d'Europa de Terrassa durant una intervenció policial que ha acabat en un enfrontament armat a la via pública.

Aquest matí, la calma ha tornat de manera relativa al carrer d'Europa, tot i que l'escenari dels fets continua completament blindat. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, conjuntament amb efectius de la Guàrdia Civil, han estat treballant sobre el terreny duent a terme les tasques d'inspecció ocular i recollida de proves.

Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar a dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar a dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
Nebridi Aróztegui
  • Desplegament policial a Can Parellada per investigar el tiroteig que va deixar dos guàrdies civils ferits -
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