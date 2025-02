“Fer un pentinat és com un treball d’arquitectura”

Cesca Urbano, propietària de Gardé Perruquers

Es va iniciar en el sector de la perruqueria quan va acabar el BUP. “Quan era petit, anava amb la meva iaia a la perruqueria del barri i ajudava a la perruquera escombrant o donant-li els rul·los i a les meves nines els hi feia de tot”, recorda. Va estudiar per ser perruquera i diu que “la primera formació és la bàsica, però jo no he deixat de formar-me”. A Gardé Perruquers, la seva, estan al dia en tot, en tècniques de color o en maquillatge.

S’ha especialitzat en salut capil·lar i afirma que fer un pentinat “és un treball d’arquitectura i has de muntar com un edifici, un volum” i afegeix que “si no tens matèria primera. Considera que la seva perruqueria, per això i altres serveis que aporta, “no és de batalla, és més d’autor”. Va començar treballant a una altra perruqueria i, des de 2011, ho fa pel seu compte.

“A mi m’agradava ser treballadora i vaig fer-me autònoma per circumstàncies”, detalla. Li va sorgir l’oportunitat i va decidir començar la seva aventura en solitari. Assenyala que les clientes, normalment, “es deixen aconsellar”, si bé, a vegades,” “has d’esbrinar què volen”. Reclama que en aquesta professió “mai s’acaba, és com els metges, tot avança, surten tècniques noves, ja només de color, d’altres coses, productes nous i tecnologies noves”. Treballa amb productes “sostenibles i naturals i d’origen botànic”.

Després de la pandèmia, han aparegut en molta gent anomalies del cuir cabellut. “Avui en dia anem molt accelerats i vivim el passat i el futur i no vivim el present” i això, opina, afecta molt les persones.