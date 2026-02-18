Menys neu a un escenari diferent

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Raval de Montserrat 1985 - 2026
Toca posar el punt final momentani a fotografies antigues amb nevades. Després de dues aparicions de paisatges amb neu de 1962 i a la Plaça Vella, ens traslladem una mica més enllà i aterrem al raval de Montserrat i el gener de 1985, any en què Julio María Sanguinetti va iniciar el seu primer mandat com a president de l’Uruguai. S’ha de dir que, en comparació a la nevada que es podia observar a les imatges anteriors, en aquesta oportunitat no n’hi ha tanta i, més aviat, sembla que s’havia anat desfent quan es va immortalitzar l’escena.
Com no podia faltar, uns joves intenten passar una bona estona en un estat que no és dels més habituals si ens fixem en les inclemències meteorològiques. Pluja, vent o que caigui pedra són efectes més comuns i, només quan són extremadament exagerats, se’ls té en compte. La neu no apareix sempre i poden passar anys i anys sense que es pugui veure, si més no a aquesta localitat. Si marxem més cap al nord, la cosa canvia, no cal dir-ho.
Guerra de boles
Com que no hi havia prou neu per iniciar una guerra de boles, els joves es van dedicar a patinar, de la mateixa manera que ho farien a una pista de gel. En plenes festes de Nadal, que nevi aporta una distinció diferent, potser perquè estem acostumats a les pel·lícules sobre aquesta temàtica, amb grans quantitats de neu i protagonistes que parlen de fred extrem i que van molt amb compte de no caure pels carrers. Patinar sobre la neu encara no és un esport reconegut, encara.