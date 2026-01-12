Anatomia de tres escenes diferents

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer del Gasòmetre 1997 - 2026
A la imatge més antiga de les dues que es publiquen a l’edició d’avui, que és de 1997, any del llançament de la sonda Cassini-Huygens cap a Saturn, hi ha diverses escenes. En una, la que es veu més, hi ha policies que volien impedir que algú destorbés el desallotjament d’un edifici ocupat. A l’altra, simpatitzants del moviment esperant esdeveniments. I, a la darrera, periodistes que cobrien la notícia, també esperant què podia succeir.
El casc dels agents delata que estaven preparats per a qualsevol moviment, en especial si era bel·ligerant contra ells. És un panorama que ja s’ha vist en multitud d’oportunitats i, per tant, ni ha de sobtar ni ha de sorprendre. Són coses que van lligades a altres i que no es poden separar. Que cadascú faci les seves valoracions.
El contrast amb la instantània actual és absolut. No hi ha ningú, llevat d’una persona que passeja la seva mascota. Així, doncs, tranquil·litat i calma que, a la vegada, contrasta amb la tensió que, segurament, es vivia mentre es va fer la foto més vella.
Hi ha altres detalls, com el color de la paret principal que es veu a aquesta cantonada del carrer del Gasòmetre. No és una novetat com per parar màquines, però és la destacada.
De l’enrenou
A voltes, la tranquil·litat, tensa o no, és l’avantsala de l’enrenou i és el que potser devia passar després que es fes la fotografia de 1997. No sabem si va passar el mateix amb la de 2026 i es van desencadenar fets remarcables o incidents preocupants.