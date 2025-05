Bicicletes a dojo i un personatge popular

Rambla d'Ègara 1979-2025

Si ens fixem en les dues instantànies com a escenari, és clar que en una, la de fa més temps, està ple de gent mentre que, a la d’ara, pràcticament no hi veiem a ningú circulant. La fotografia més antiga, que és de 1979, any en què es va crear als Estats Units Nickelodeon, el primer canal infantil de televisió, ens mostra alguns detalls curiosos, com que encara hi havia l’EuroPrix, una gran superfície quan no n’hi havia moltes que captivava a infants, joves i adults, per la seva varietat d’oferta.

També es pot contemplar, a la part esquerra de la imatge, una caseta on es podien fer travesses. Llavors no hi havia ni Primitiva, ni BonoLoto, ni Euromillones ni altres sortejos que en l’actualitat són diaris o setmanals.

Era una concentració de bicicletes, en el mes d’agost d’aquell any, amb una munió d’infants lluint el seu vehicle. Si era una cursa, es desconeix i si algú té informació, serà benvinguda. El cas és que era una trobada, competitiva o no, i que va tenir força èxit, pel que es pot contemplar a la foto més vella.

Centre de la imatge

Són destacables també un personatge i un cotxe que apareixen pel centre de la imatge. Un 600 que, podríem convenir que tampoc és una gran troballa, perquè tot i ser un vehicle de fa una pila d’anys, encara hi ha gent que en té i, de tant en tant, se’n veuen circular.

El personatge, si no hi ha qui digui el contrari, és el mític Cantinflas, un imitador del famós intèrpret mexicà, que feia de les seves, sempre en un to molt simpàtic.