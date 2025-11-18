Caldrà llegir fins al final de l’article

Fotos: Jordi Segarra/Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer de la Font Vella (1997-2025)
La presència de dos agents de la policia municipal a aquest comerç, com es pot contemplar a la imatge més antiga, tenia una justificació. No passejaven pel carrer de la Font Vella i van veure un conegut i van aturar-se per saludar-lo. Ni tampoc tenien la intenció de comprar algun article de la botiga. I en cap cas van anar-hi per algun robatori o un intent. La instantània més vella, que és de 1997, any en què els Detroit Red Wings es van proclamar campions de la National Hockey League dels Estats Units, es va fer per un incident que, s’ha de reconèixer, no acostuma a ser molt habitual. Passa molt amb les notícies de successos, que la majoria fan referència a fets que ja no són sorprenents, però quan algun se surt de la pretesa normalitat, capta molt l’atenció del públic.
Aquest va ser el cas, una notícia digne per entrar a la secció corresponent, de les que s’aparten dels clàssics: incendis, inundacions, atropellaments, robatoris o actes vandàlics. En realitat, la foto de fa més temps es va fer per una barreja d’algunes de les incidències esmentades.
El disseny
Com es veu comparant les dues imatges, el disseny de les botigues ha canviat bastant. Res a veure que la que hi ha ara en el lloc de la que hi havia a 1997 i que, sense voler-ho, va promoure que ara s’escriguin unes línies. És el de sempre, com ha variat la ciutat i els seus carrers. Ah, per cert, els agents van anar a aquest comerç perquè un cotxe es va estampar en el seu aparador. No gaire usual, realment.