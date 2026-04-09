Costums que estan arrelats a la festa

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Carrer Ample (1982-2026)
A la fotografia més antiga, que és de 1982, any en què el futbolista italià Paolo Rossi va guanyar la Pilota d’Or, hi ha ambient de festa. És un instant de la Festa Major del barri de Sant Pere d’aquell temps i la rotllana de quatre persones que hi ha al centre de la imatge ens diu que es preparaven per ballar una sardana. Hi ha una bona quantitat de gent i no tots es disposaven a participar en aquesta dansa de la nostra terra.
A l’esquerra de la instantània es veu una entitat bancària en el mateix lloc on, en l’actualitat, i la foto actual en dona fe, hi ha una botiga de nutrició i dietètica. És un exemple de com han anat disminuint la seva presència aquestes sucursals, sobretot des que va començar aquella dèria de les fusions i bancs i caixes anaven construint aliances que han deixat el panorama del sector amb pocs noms reconeixibles.
Uns nanos, a la part esquerra de la rotllana de quatre que presideix la fotografia de fa més anys, no es veuen amb gaires ganes de prendre part de la sardana ni res que se li pugui semblar. No es poden descobrir tots els detalls que es voldria, ja que el personal està força dispersat i no hi ha un grup comú.
Hi ha interès
Continuen ballant-se sardanes i això representa que hi ha interès. Sempre és positiu que aquests costums arrelats no perdin pistonada i que hi hagi persones que vetllen perquè sigui així i no es perdin aquesta classe de tradicions. És una forma de connexió amb el passat que mira al futur amb fermesa.