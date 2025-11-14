Cotxes, vianants i una mica de caos

Fotos: Ramon Navarro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça del Doctor Robert / Pont del Passeig 1975 - 2025
Altra volta, es pot gaudir d’una d’aquelles fotografies del passat delicioses, perquè mostren totalment els temps en què es van fer. Poder contemplar com era aquesta part de la plaça del Doctor Robert, amb el pont del passeig al fons, i sense l’horrible visió del monument als Caiguts, és un plaer. En especial, ho és per als amants d’aquesta secció, que els agrada recuperar algunes imatges antigues i recordar el que sigui, moments, sensacions i, fins i tot, passatges d’una vida que ha anat incrementant els anys.
La instantània més vella, que és de 1975, any del llançament d’Aryabhata, el primer satèl·lit artificial de l’Índia, es podria qualificar de caòtica, si es fa referència al trànsit. Cotxes per aquí i allà, vianants que travessen els carrers de forma bastant imprudent, sense un pas de zebra que els hi atorgui preferència.
Els automòbils són els de l’època, com és lògic. Seran un atractiu per als lectors més joves, els que ara veuen cotxes d’uns dissenys moderníssims i que possiblement es faran creus veient com eren els models de llavors. Si es fes una enquesta per saber què impacta més del pas del temps, el món dels vehicles ocuparia un lloc important a la classificació.
Aquesta zona
Amb les remodelacions d’aquesta zona, tot ha quedat tan diferent que, molta gent, podria pensar que no es tracta de la mateixa ubicació. Però ho és, amb tots els canvis que s’han anat produint, no només d’estructures, sinó de tot en general.