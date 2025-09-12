De convencional a una plaça d’ara

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça de Rosalía de Castro (1996-2025)
Déu-n’hi-do amb les places que han anat apareixent últimament a aquest espai. Places diferents de les més comunes a aquesta secció, com la Vella o la del Progrés. Avui surt la dedicada a l’escriptora gallega Rosalía de Castro i està ubicada al barri de la Cogullada. L’activitat que podem visionar a la imatge més antiga de les que es poden veure era, precisament, la neteja del terreny, preparant el que, més tard, es convertiria en la plaça. És una instantània de 199, proclamat per Nacions Unides com l’Any Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa.
A la foto de la dècada dels noranta es veuen operaris treballant per tal de deixar el recinte a punt. Ho deixa ben clar el sac de la part esquerra, amb el segell de l’Ajuntament i amb les aclaridores paraules de Brigades Municipals. A un camió, que es veu a la part dreta de la imatge, s’anaven situant les restes de vegetació. Llavors, la plaça tenia l’aspecte del seu temps i, comparant amb el que es pot contemplar ara, no té res a veure. Res.
Les diferències
A la instantània actual, s’aprecien molt clarament les diferències. Ja no hi ha un terra que generi pols i els arbres no estan pel mig i, més aviat, la seva funció és la de rodejar el tros. S’ha adaptat tot i, d’una plaça de les convencionals, s’ha passat a un paratge ben contrari, presidit per altres elements.
Per exemple, els elements destinats a la canalla, com tobogans o gronxadors, estan reforçats amb una tanca de fusta, per diferenciar-ho.