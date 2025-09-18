Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Despatx d’Alcaldia (1980-2025)
Abans que tot, s’ha de fer evident que la imatge més antiga de les que surten en aquesta edició és històrica. Es va fer l’1 de desembre de 1980 i amb motiu de la primera visita oficial de Jordi Pujol com a president de la Generalitat de Catalunya. No està gens malament. Al costat de Manuel Royes, que no feia gaire que havia sigut elegit alcalde de la ciutat i envoltat d’alguns periodistes, el president dels catalans estava a punt d’oferir una roda de premsa en el mateix despatx de l’alcaldia. Per aquest espai han circulat un munt de fotografies, però no totes tenen un significat com pot ser el que presenta aquesta.
Com és conegut popularment, Pujol té família política a aquesta localitat i, per tant, s’intueix que no era la seva primera aparició a terres egarenques. Se suposa que ja havia vingut en anteriors oportunitats, per Nadal o per celebrar un aniversari, tampoc caldria aprofundir, tenint en compte que és un tema que no s’ha fet públic o, si més no, no s’han fet els típics reportatges pensats per a mitjans d’un sector molt concret de la premsa. Tanmateix, que fos la seva primera posada de llarg com a president de Catalunya a aquesta ciutat, atorga a la instantània un valor més ferm.
Un reconeixement
És per fer un reconeixement a l’alcalde, que li va cedir aquesta mena de cadira o trono reial, que es pot contemplar amb més detall a la fotografia més actual. Evidentment, si era per a una roda de premsa, està ben tirat, ja que el protagonista ha d’estar en el millor lloc possible per atendre a tothom amb garanties.