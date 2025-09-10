De partits de futbol i altres distraccions

Fotos: Ricard Domènech/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carrer de Salmerón / Carrer de Prat de la Riba (1994-2025)
Aquesta mena de plaça situada en el cor del barri de Vallparadís, era la seu de partits de futbol i altres jocs per a la canalla que vivia a la zona. S’explicava fa uns anys que, després de partits d’un Mundial o altres tornejos clàssics dels estius, baixava un exèrcit de nanos a simular els seus herois amb sessions inacabables fins que es feia fosc. També es practicaven altres activitats per passar l’estona, que no tot ha de ser futbol.
Veient com ha quedat la plaça, i es comprova visionat la instantània actual, els partits de futbol, si se’n celebren, tenen alguna dificultat afegida amb la pèrgola que s’hi ha instal·lat, amb uns bancs com a afegit. A la foto més vella de les dues, que és de 1994, any en què va entrar en vigor el Tractat de Lliure Comerç d’Amèrica del Nord, per part de Mèxic, els Estats Units i el Canadà, tot i que la superfície del terra es veu espatllada, el camí per organitzar un bon encontre de futbol era molt més explícit. També era un enclavament per a altres entreteniments sense relació amb la pilota de cuir o de plàstic.
Edificis famosos
Aquesta part del barri té a prop alguns dels edificis famosos de la localitat, com és el cas del qual acull el Museu Tèxtil o el Castell Cartoixa. No gaire lluny hi ha l’estació dels Catalans, una part de MútuaTerrassa i, més enllà, tot l’entramat d’edificis de l’Escola d’Enginyers.
Es tracta de punts de poca distància que es podrien unir fàcilment sobre el mapa. És una zona més de la ciutat que agrupa elements rellevants.