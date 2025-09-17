L’invent de Jesse Reno que perdura

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Estació del Nord (1998-2025)
Les escales mecàniques ja ho tenen, que quan s’espatllen promouen un enrenou entre els usuaris, acostumats a la seva comoditat. Si passa, llavors han de tornar a l’antic costum de pujar i baixar esglaons sense cap ajuda i fent un esforç que no s’ha de fer amb l’enginy automàtic. És més que possible que molta gent desconegui que hi va haver un inventor de les escales mecàniques. Fou Jesse Reno, enginyer dels Estats Units, l’any 1897, si bé en altres fonts s’assegura que va ser un temps abans, a 1891. Sigui quan sigui, la realitat és que va ser el seu creador.
Han passat els anys i encara es continuen utilitzant aquests elements i no només en veiem a estacions de ferrocarrils, també a grans magatzems i altres llocs. El senyor Reno, doncs, va deixar per a la posteritat un bon llegat amb la seva invenció, que va tenir com a epicentre la ciutat de Nova York.
Ara toca parlar una mica de la imatge més vella de les dues que surten avui, la que donava peu a l’inici de l’article. És de 1998, any en què el tenista australià Mark Philippoussis va perdre la final del US Open, i es veu a un operari arreglant una de les escales mecàniques que estava espatllada.
A la seva feina
Se’l veu ben aplicat a la seva feina, no es pot negar. No hi ha notícies sobre si l’escala de la part esquerra, la que és per pujar des de l’andana, funcionava o no. Per baixar, queda ben clar que mancava aquesta intervenció per tornar a la normalitat. Fa mandra, quan t’acostumes, prescindir d’aquesta possibilitat.