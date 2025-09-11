Una flama i un detall desapercebut

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça de Can Palet (1995-2025)
L’escena de la foto més antiga era la preparació per l’arribada de la flama del Canigó i és de 1995, any del descobriment del planeta extrasolar Dimidium, també anomenat 51 del Pegàs b, Gliese 882 b, HD 217014 b, HIP 113357 b o HR 8729 b. La ubicació és la plaça de Can Palet i, s’ha de reconèixer, amb pocs espectadors esperant l’activitat. És probable que, més tard, hi anirien més persones, però la fotografia és la que és i no es pot canviar.
No caldria incidir molt en la qüestió referent als canvis que ha viscut la plaça des de llavors. Sempre és una bona nova que per aquesta secció vagin circulant places que surten menys que les de capçalera. És un terreny obert a tots els enclavaments possibles de la població i, per tant, va bé la varietat i la variació.
No deixa de ser curiosa la preparació de la flama del Canigó que, com es pot observar a la imatge del passat, seguien amb molta atenció els pocs espectadors que hi havia. Aquestes activitats o actes, s’han de preparar amb cura per evitar retards o ensurts. Que tot rutlli com estava establert i sense problemes que puguin afectar a la normalitat.
La pancarta
No passa desapercebuda la mena de pancarta que hi ha al mig de la instantània de fa més anys. Està recolzada en una columna de pedra i reivindica el paper del petit comerç en contraposició de les grans superfícies. Veient-la, sembla que el temps no hagi passat, en una època, l’actual, en què es demana el producte de proximitat i el petit comerç.