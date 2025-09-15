El dia de l’estrena amb sardanes

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça del Segle XX (1980-2025)
No ha sigut una sèrie de les que acostumen a passar per aquí, però en les darreres edicions han anat apareixent places que no són tan ordinàries (en el sentit de freqüents, no de vulgars) a aquestes línies i a les dues instantànies. En aquesta edició es pot visionar la del Segle XX i, en la imatge més antiga, que és de 1980, any del naixement de l’escriptor mexicà Sergio Alejandro Aguillón-Mata es plasma el dia en què es va inaugurar. Així doncs, fa quaranta-cinc d’aquesta jornada que, com es pot comprovar, va ser festiva, amb sardanes incloses.
Com era d’esperar, les persones que surten a la foto del passat vesteixen d’una manera molt diferent d’ara. Es poden observar una sèrie d’abrics que, possiblement, ara poden semblar d’un altre planeta, però és el que s’estilava en aquelles èpoques. Els pantalons també, majoritàriament, són els que estaven de moda aquells anys i, tot i que, això de les modes va i ve i, sovint, tornen maneres de vestir-se que semblaven totalment enterrades. Tot torna, menys la joventut i els diners.
S’ho miren
N’hi ha que ballen sardanes i altres s’ho miren. També n’hi ha que miren directament al fotògraf. És una escena ben senzilla i sense pretensions, amb un grup de persones que celebraven que, a partir de llavors, podrien gaudir d’una plaça prop seu.
A la fotografia actual s’evidencia que la plaça ha viscut canvis rellevants i tot està molt més ben posat que no pas quan es va estrenar. Sense gent, sembla fins i tot més ample.