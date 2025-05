De les males herbes a la biblioteca

Ronda de Ponent (2005-2025)

Es pot passar d’un lloc buit, sense res més que males herbes i restes de residus a una biblioteca com manen els cànons, amb tots els ets i uts perquè funcioni? Sí, es pot, i ho corroboren les dues instantànies que apareixen avui en aquest espai. D’una mena de solar, amb edificis i equipaments no gaire lluny, es pot créixer amb una nova seu del saber. És el que ens mostra el pas de la imatge més antiga, que és de 2005, any de la publicació de la novel·la “Dearly Devoted Dexter” de l’autor Jeff Lindsay, a l’actual. Un pas de vint anys, que no són pocs.

Fotos: Nebridi Aróztegui/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño



No es pot negar que, si l’acció es fa al revés, és a dir, primer es contempla la fotografia de fa més temps i, després, la d’ara, tothom negaria, fins i tot davant d’un jutge, que es tracta del mateix enclavament. I és lògic, perquè un edifici en un lloc on abans només hi havia pols i herbetes, pot comportar dubtes. Dubtes raonables.

És una evidència que la biblioteca hi és. És la del Districte 4 que, de manera abreviada, es coneix com a BD4. Podria ser una fàbrica, un pavelló poliesportiu i fins i tot un restaurant. Però no, és una biblioteca. Segur.

Quan encara

Ja va sortir en aquesta secció quan la Biblioteca Central encara no estava construïda i es veia, a la foto més vella, el tros sense l’edifici que es veu en els nostres dies. Són petits detalls de l’increment de serveis a la ciutat, un pas interessantíssim per la configuració del que és una bona xarxa, que sempre beneficia als habitants. Són avenços de futur que s’acaben consolidant.