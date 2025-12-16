Un desallotjament i el temps d’espera

Fotos: Cristóbal Castro - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Avinguda de Jacquard 1997 - 2025
A la referència de la part posterior de la fotografia més antiga no posava ben clar: “Desallotgen els últims inquilins del Vapor Sala”. Era el motiu per enviar al fotògraf a fer aquesta instantània, que és de 1997, any de l’estrena de la pel·lícula “Perdita Durango”, dirigida per Álex de la Iglesia.
Es veuen bastants detalls visionant aquesta foto del passat i també una sèrie de persones que s’agrupen en dues faccions ben diferenciades: el primer pla tres agents de la policia municipal i, més enllà, homes i dones que, en una improvisada i reduïda assemblea, devien estar debatent algun tema relacionat amb el desallotjament. Pel mig, en circulaven altres.
A més dels comerços, que evidentment queda plasmat que no són els mateixos si es compara amb la imatge actual, també es detecten variacions en la resta d’aquesta avinguda de Jacquard. Per exemple, la vorera, feta una coca a la foto de fa més temps i ja amb cara i ulls a la de 2025.
Alguna ordre
Els agents, dos dels que van en motocicleta, sembla que esperin alguna ordre o resolució. La seva postura és de resignació, de ganes que acabi tot i poder anar a altres temes que, molt probablement, serien més interessants o entretinguts. Esperar no és agradable en molts dels casos, excepte si el que s’espera és el naixement d’un fill o cobrar uns calerons.
Si el desallotjament de la fotografia d’aquests inquilins als quals es feia referència el dors de la foto va acabar bé o malament, ja és un altre cantar i, possiblement, no ho sabrem. O sí.