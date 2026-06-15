De reclamacions veïnals d’abans

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Carretera d’Olesa (1981-2026)
Textualment, a la referència de la imatge del passat, que és de 1981, any en què el ciclista italià Giovanni Battaglin va guanyar el Giro i la Vuelta, hi posava que “veïns de la Maurina, a la carretera d’Olesa, tallant el trànsit demanant que l’Ajuntament posés tanques al Parc de Desinfecció”, equipament que, llavors, no estava en el seu millor estat, sobretot, a la seva part exterior. Era una dècada que sovintejaven les reivindicacions. A més, la fotografia és del mes d’abril i, per tant, feia tot just dos mesos de l’intent de cop d’estat de Tejero.
Si ens fixem en la pancarta, en la qual s’insta al veïnat a assistir a aquesta concentració, es deixa clar que preocupava l’inici de les obres que s’havien programat per al parc. Es reclamava la participació de manera urgent. A la instantània es veu un grup nombrós que es preparava per iniciar la marxa o el que s’havia projectat per poder fer aquesta protesta. Tot sembla preparat per començar una manifestació pacífica i, pel que es veu, sense cap vigilància policial. Si més no, no es veu cap uniforme que ho delati, encara que podria haver-hi algun agent camuflat o, també podria ser, que el contingent policial quedés fora de la fotografia.
Meres especulacions
Tanmateix, són meres especulacions i res o cap detall pot indicar això. No feia molt d’altres manifestacions que acabaven a bufetades i de protestes per la manca de llibertat que es reclamava i amb més insistència. Tot plegat és part de la nostra història i, a més, de demandes veïnals n’hi ha i en continuarà havent-hi.