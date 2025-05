“D’estació a estació i em ve l’emoció”

Estació del Nord (1999-2025)

“D’estació a estació i tiro perquè em ve l’emoció”. Aquesta seria una mena de frase d’aquelles que són típiques en jocs, com el de l’Oca, amb allò de “d’oca a oca, i tiro perquè em pertoca” o “de pont a pont, i tiro perquè em correspon”. Frases que els jugadors deixen anar gairebé sense pensar, de tant que les tenen assumides. Aquest inici ve perquè a l’edició d’ahir es podia veure l’estació dels Catalans, la que va ser enderrocada, i avui ens situem a la que s’anomena del Nord, també, de la Renfe.

Fotos: Cristóbal Castro/Arxiu Diari de Terrassa i Uma Jareño

Com es pot comprovar en la comparació de les dues instantànies, l’edifici en si mateix és el que era, amb matisos com la pintura i altres detalls, com que en els nostres dies ja no aparquen motocicletes al seu costat.

El que canvia és l’entorn, amb algunes construccions que, fins i tot, tapen a les que es podien observar a la foto del passat, que és de 1999, any del naixement de l’esportista armeni Maljas Amoyan, especialitzat en lluita grecoromana. El creixement de la població és qui instiga que passi això, que un edifici es construeixi davant d’un altre, el que pot promoure que el que es tapa es vegi afectat en alguns inconvenients, com la manca de sol.

Va entrar en servei

Aquesta estació va començar a funcionar el 14 de maig de 1856, quan “va entrar en servei el tram construït per la Companyia del Ferrocarril de Saragossa a Barcelona entre Sabadell i Terrassa”. Anys més tard, molts anys, més aviat, es va inaugurar la nova estació subterrània, concretament el 29 de maig de 1994.