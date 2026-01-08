Una foto fora de temps i el vuitè home

Fotos: Ricard Domènech - Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Rambla d'Ègara 1988 - 2025
Es podrà pensar que una foto antiga del mes de juliol de 1988, any en què el Werder Bremen va guanyar la Bundesliga, no casa gaire amb les temperatures que hi ha aquests dies a la ciutat. I no es pot negar, molt no quadra, però és el que té aquesta secció, que les imatges que van circulant arriben quan arriben i no sempre es poden conjuntar amb l’època de l’any que es viu. Tant pot sortir una instantània de neu en ple agost com una de gent amb màniga curta per Nadal. Això va com va i toca quan toca. A vegades es pot triar, però a vegades no és possible.
El que val és comentar aquesta fotografia de fa més temps, amb aquesta filera d’homes, possiblement jubilats o gairebé, encara que alguns d’ells podrien estar de vacances, perquè també hi ha qui les fa el mes de juliol. De fet, és un bon mes per fer-les.
Quatre dels set protagonistes miren a càmera, algun amb cara de pocs amics, com si li molestés que el retratessin. Dos miraven cap a la seva esquerra quan el fotògraf disparava i un es mocava, potser per culpa d’alguna al·lèrgia.
Va encaminat
Però el gran misteri va encaminat al vuitè home, el que està d’esquena a l’execució de la imatge. Per la seva postura, sembla que està allunyat del tot del grup de set, com si fos aliè i no els conegués de res. Però podria ser, remotament, que sí, que els coneixia a la perfecció, si bé no volia cap mena de lligam o, al contrari, que estava dret perquè estava fart d’estar assegut. O potser els vigilava per algun motiu ocult.