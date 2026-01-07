Una fira que no té a veure amb Nadal

Fotos: Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Plaça de Ca n’Anglada (1981-2025)
És més que probable que, davant de la visió d’una fira més aviat estiuenca, ara que ha acabat la botifarra de fires de Nadal de sempre, algú expressi que, aquesta imatge, no lliga gens ni mica. La fira que apareix a la instantània més antiga, que és de 1981, any en què l’artista barceloní Joan Miró va crear l’escultura “Dona”, estava situada llavors a la plaça de Ca n’Anglada i, com es pot comprovar, era en èpoques de temperatures altes. Les mànigues curtes i els vestits lleugers en són la prova més fefaent.
Una fira d’aquestes característiques poc o, més aviat, res té a veure amb la fira de Nadal, en què s’ofereixen tota mena de regals o objectes relacionats amb aquesta època de celebracions gastronòmiques i de despeses sense final. Aquestes fires són les típiques de festes majors, amb el cognom “d’atraccions” al costat, per distingir-les d’altres, com poden ser medievals, modernistes, de l’oliva o de la pastanaga, si és que a algun lloc del planeta hi ha una fira dedicada a aquesta hortalissa.
Algunes de les persones
Com es pot contemplar tornant a veure la foto de fa més temps, algunes de les persones assistents lluïen els seus paraigües, el que fa sospitar que, tot i que es va fer el mes de juliol i, possiblement, durant la Festa Major de la ciutat, aquella jornada no va ser gaire lluïda quant a la climatologia.
La pluja a l’estiu té un altre sabor, molt diferent a quan cau aigua a l’hivern o a la tardor. De totes maneres, plogués fort o fluix aquell dia, l’assistència va ser força destacable.