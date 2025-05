Dues postals que no tenen res a veure

Carrer de l’Estatut (2005-2025)

Donant una ullada a la imatge del passat, algú podria pensar que no és d’aquesta ciutat. Sembla molt més un paisatge de camp i, fins i tit, per filmar alguna pel·lícula del gènere western. És el que té quan es fan comparacions d’ubicacions, que es poden trobar uns canvis absoluts que provoquen dubtes de si són el mateix lloc.

Carrer de l`Estatut

Uma Jareño

La instantània del passat, que és de 2005, any de l’estrena de la sèrie televisiva “Bones”, és un exemple del creixement d’aquesta localitat i de la seva expansió. On hi havia porcions de natura o elements que s’hi assemblen, ara hi ha blocs de pisos, asfalt i altres pinzellades que denoten evolució. Si més, no, és el que aparenta.

Aquest carrer que es veu a la foto actual és el de l’Estatut i pertany al barri de Can Roca. No té res a veure tot el que podem visionar en una fotografia i l’altra. Són com dos panorames totalment oposats, amb més aridesa i austeritat el de la imatge de fa més temps i amb opulència i modernitat el que es pot observar a la d’ara. Són com dues postals distintes que no tenen res a veure.

Les seves prestacions

Els barris que han anat augmentant les seves prestacions i serveis en les últimes dècades també han donat vida a la ciutat. No tot han de ser barris de tota la vida ni més cèntrics, també hi ha activitats a fer a altres i, a més, també hi ha racons que tenen la seva gràcia.

Un fet que, possiblement, pot promoure una mica d’indiferència en aquests casos és el fet d’estar acostumats. Quan han passat els anys, els canvis ja no semblen com al principi.