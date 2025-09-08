D’un temps també amb guerres

Arxiu Diari de Terrassa i Alberto Tallón
Avinguda de Jacquard (1991-2025)
Sobre reivindicacions i protestes ja s’han vist moltes fotografies del passat per aquesta secció. Generalment, s’han pogut veure en pancartes i, quan han aparegut algunes pintades, eren més aviat frases que s’allunyaven de demandes o queixes. La paret que es veu a la instantània de fa més temps, que és de 1991, any en què a Asunción (Paraguai) es va signar la fundació de Mercosur (Mercado Común del Sur), era una convocatòria per una manifestació, amb un lloc de reunió com el passeig de Gràcia de Barcelona.
Era quan va succeir tot allò de la guerra del Golf i, a aquesta trobada, programada per al 13 de gener d’aquell any, es volia reclamar que cap soldat anés a aquest conflicte. Iraq va ser l’escenari de la contesa i els Estats Units, com gairebé sempre, estaven pel mig.
Com es pot comprovar veient la fotografia actual, ja no queda res d’aquest mur ni cap de les peces que el formaven, inclosa la reixa de dalt. Ara tot són blocs de pisos o locals comercials, en una avinguda de Jacquard que ha anat canviant, i molt, des de la dècada dels setanta.
Poques ganes
Actualment, encara hi ha guerres i, per tant, el panorama continua sent de bel·ligerància i de poques ganes de pau. No hi ha manifestacions per demanar que els soldats d’aquí hi vagin, però sí que n’hi ha invocant a què s’aturin les hostilitats i que regni aquesta pau que sembla una quimera. Ho demostra que, passats els anys, encara hi ha punts de conflicte que no es resolen i es veu que no hi ha ganes de resoldre’ls.