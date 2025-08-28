El pont amb tots els deures ben fets

Les Fonts - Passeig del Ferrocarril (1983-2025)
L’altre dia es parlava del pont de les Fonts de sobre la riera, però n’hi ha un altre que es va construir, especialment, per salvar les vies del tren a una zona diferent del barri. Va ser a inicis dels anys vuitanta i, llavors, va ser com una mena d’esdeveniment molt celebrat i, a la vegada, sorprenent, potser perquè ningú s’esperava que, algun dia, arribaria aquesta possibilitat, la de creuar cap a l’altre cantó en aquesta zona, evitant els possibles perills.
Perills evidents pel fet que, una via del tren, si no es vigila, pot acabar sent una trampa mortal i d’això se’n parlava en aquells temps. La instantània més antiga de les dues que es poden visionar en l’edició d’avui, que és de 1983, any en què Rafael Alberti es va endur el Premi Cervantes, ensenya que faltava una mica per polir i acabar l’obra en les millors condicions. La foto d’ara, confirma que es van fer els deures com tocava. Es va asfaltar el tros, es va col·locar una vorera i, el resultat final no es pot menysprear.
Facilita la vida
Una novetat que facilita la vida dels veïns sempre se celebra. És un canvi que comporta comoditats i, en certa manera, seguretat. A més, en barris com aquests que, pel fet d’estar lluny de la metròpoli, en moltes vegades i, amb raó, se senten ignorats per no dir marginats.
Viure en una demarcació com aquesta, sovint, provoca sensacions d’estar abandonat a la seva sort entre els veïns. Incrementar tota aquesta classe de millores, finalment, acaba sent un bé per a tothom.