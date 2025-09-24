El retorn de places més mediàtiques

Fotos: Nebridi Aróztegui/Arxiu Diari de Terrassa i Nebridi Aróztegui
Plaça del Progrés (2005-2025)
En algunes de les últimes edicions d’aquesta secció, havien aparegut places de les quals es podrien anomenar com a menys mediàtiques. Avui es recupera una d’aquestes, entre les més conegudes, per iniciar una sèrie de tres entregues. És la plaça del Progrés, un espai que ha passat per diverses transformacions en les últimes dècades i ha passat a ser un lloc diferent, si bé es manté a la llista de les més concorregudes i per on circulen, diàriament, una alta quantitat de persones, que es desplacen a altres places o carrers que hi ha pels voltants.
És un punt de trobada, també i d’esbarjo de molta canalla que juga a futbol, esquivant vianants i obstacles, o altres que fan servir els objectes destinats al lleure del públic infantil que trobem a la gran majoria de places d’aquesta localitat. A la plaça del Progrés que podem observar a la instantània més antiga, hi havia sorra i pedra, elements que s’han intercanviat per llambordins i ferro. Com si fos un símil de les eres anteriors, com quan es parlava d’edat de ferro, d’edat de pedra o d’edat de bronze.
La fotografia
Si alguna cosa ha perdurat des d’aquell 2005, quan es va fer la fotografia del passat, és la presència d’una quantitat més que respectable d’arbres. S’han mantingut en el temps i no hi ha moltes diferències entre el que es veu a la imatge de fa més anys i l’actual. Sempre és una bona notícia que la vegetació continuï presidint aquestes ubicacions. Trenquen una mica amb aquella idea de ciutat de vidre i metall.